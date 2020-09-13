ВИДЕО. Ибрахим Кане удвоил перевес Ворсклы над Ингульцом

13 сентября в Полтаве проходит поединок 2-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» принимает «Ингулец».
Второй гол побывал в воротах гостей на 66-й минуте. Ибрахим Кане удвоил перевес «Ворсклы» с пенальти.
ГОЛ! 2:0. Ибрахим Кане, 66 мин (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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