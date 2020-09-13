ВИДЕО. Степанюк открыл счет в матче Ворсклы против Ингульца

13 сентября в Полтаве проходит поединок 2-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» принимает «Ингулец».
Счет в матче открыл на 36-й минуте форвард хозяев поля Руслан Степанюк.
ГОЛ! 1:0. Руслан Степанюк, 36 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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