Неудачно вернулся. Роббен травмировался в первом матче за Гронинген

Хавбек Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен сыграл первый официальный матч после возобновления карьеры.
36-летний футболист вышел в стартовом составе команды в игре первого тура прпотив ПСВ (1:3).
Роббен получил травму уже в первом тайме и был заменен на 30-й минуте.
Напомним, что Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол, подписав контракт с «Гронингеном» до лета 2021 года.
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Источник — Bleacher Report
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