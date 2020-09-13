Неудачно вернулся. Роббен травмировался в первом матче за Гронинген

Хавбек Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен сыграл первый официальный матч после возобновления карьеры.

36-летний футболист вышел в стартовом составе команды в игре первого тура прпотив ПСВ (1:3).

Роббен получил травму уже в первом тайме и был заменен на 30-й минуте.

Напомним, что Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол, подписав контракт с «Гронингеном» до лета 2021 года.