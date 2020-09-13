Неудачно вернулся. Роббен травмировался в первом матче за Гронинген

36-летний футболист получил травму в первом игре после возвращения

  • 13.09.2020 19:54
  • 400 просмотров
  • 0 комментариев
Неудачно вернулся. Роббен травмировался в первом матче за Гронинген
© Twitter. Арьен Роббен

Хавбек Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен сыграл первый официальный матч после возобновления карьеры.

36-летний футболист вышел в стартовом составе команды в игре первого тура прпотив ПСВ (1:3).

Роббен получил травму уже в первом тайме и был заменен на 30-й минуте.

Напомним, что Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол, подписав контракт с «Гронингеном» до лета 2021 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bleacher Report

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности