В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» одержал минимальную победу над «Мецом» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Лилль - Мец
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Араухо (Лилль).
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Источник — MEGOGO
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