ВИДЕО. Бей своих! Игрок Андерлехта случайно сбил Михайличенко с ног

«Андерлехт» обыграл «Серкль Брюгге» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский защитник Богдан Михайличенко провел на поле весь матч.
Во втором тайме случился курьезный эпизод. Во время атаки «Андерлехта» Доку и Богдан Михайличенко столкнулись в штрафной площадке соперника.
😅 | Doku et Mychajlytsjenko étaient un peu trop pressés d'aller dans le rectangle. 🤕#ANDCER pic.twitter.com/Gc2oTGcUPu— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 13, 2020
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Источник — Sport.ua
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