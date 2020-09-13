Политыло провел 200-й матч в УПЛ

Поединок 2-го тура УПЛ с «Днепром-1» (3:1) стал 200-м для полузащитника донецкого «Олимпика» Сергея Политыло в элитном дивизионе Украины.

В 12-ти сезонах, проведенных в УПЛ, он защищал цвета четырех клубов.

85 встреч Сергей сыграл за «Черноморец», 37 — за «Днепр», 26 — за «Волынь» и 52 — за «Олимпик». Начинал свою карьеру Политыло в киевском РУФК, откуда и перешел в «Черноморец» в ноябре 2006-го года.