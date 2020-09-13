ЗИНЧЕНКО: «Тренер вратарей Сити сказал: Есть мячи, можешь к ним коснуться»

По мнению Зинченко, не нужно делать трагедии после поражения в Лиге нации Испании. Об этом хавбек «Манчестер Сити» сказал на ютуб-канале своей супруги – Влады Седан.

«Испания – это совсем другой уровень. Тот уровень, к которому нам надо стремиться. Ничего слишком убийственного не произошло, поэтому я вообще не вижу смысла вешать нос. Наоборот, должны вынести урок...

Физически было непросто, потому что мы много сил и энергии отдали против сборной Швейцарии. Плюс ко всему не оптимальное состояние многих футболистов из-за такого непонятного сезона: у кого-то он давно закончился, а у кого-то вообще не заканчивался.

Все все понимают – испанцы нас полностью переиграли: и по ходу игры, и после первого тайма. Поэтому нам необходимо было все равно строить как-то свою игру, как-то пытаться делать то, что мы делали раньше, но увы...

С испанцами было гораздо сложнее, чем со швейцарцами. Я говорю конкретно о себе. Почему? Потому что мы с испанцами были фактически все время без мяча. А когда ты находишься без мяча – приходится бегать очень много. А как говорится: с мячом ты отдыхаешь, без мяча – работаешь. Так и получилось.

«Травили» ли меня футболисты «Манчестер Сити» со сборной Испании? Конечно, это же футбол. А когда меня увидел тренер вратарей, то вместо «привет» сказал: «У нас есть мячи, если хочешь – можешь к ним прикоснуться». Это, конечно, шутки, но мне очень хотелось сказать ему легендарную фразу Милевского: «Подождите, вы еще в Киев приедете», - сказал Зинченко.

Отметим, что Зинченко после матча с Испанией подарил жене… футболку Серхио Рамоса.