Зинченко подарил жене футболку Cерхио Рамоса

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» после матча Испания – Украина (4:0) привез в подарок жене, Владе Зинченко, игровую футболку Серхио Рамоса. Об этом Влада рассказала на своем ютуб-канале. Влада Зинченко призналась, что футболка Рамоса была самой желанной в ее коллекции после футболки Криштиану Роналду.



Фoто Youtube канал Влады Седан

«Лучше бы я три очка привез тебе домой, чем футболку Рамоса... После игры мы с ним поменялись футболками. Я спросил, нужна ли ему моя. Он взял, правда я не знаю, что он с ней будет делать», - пошутил Зинченко.

В поединке второго тура Лиги наций сборная Украины уступила Испании 0:4. Два мяча в ворота «сине-желтых» забил Серхио Рамос.