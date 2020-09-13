В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Монпелье» дома обыграл «Ниццу» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Монпелье» — «Ницца» — 3:1
Голы: Ляборд, 18, Конгре, 50, 63 — Бонфим, 69
Лучшие моменты матча Монпелье - Ницца
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Данте Бонфим (Ницца).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Конгре (Монпелье).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Конгре (Монпелье).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Монпелье).
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Источник — Sport.ua
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