ФОТО. Месси опубликовал снимок с капитанской повязкой Барселоны

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси принял участие в товарищеском матче против «Химнастика» (3:1).
Месси вышел на поле с капитанской повязкой. Соответствующее фото Лионель опубликовал в Instagram.
Ранее сообщалось, что Месси хотел покинуть «Барселону» перед началом сезона, но после длительных переговоров принял решение продолжить выступления в каталонском клубе.
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Источник — Instagram
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