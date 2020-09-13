КАРИКАТУРА ДНЯ. Салах разрушил возвращение Лидса в АПЛ

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над английским «Лидсом», чей первый матч после возвращения в АПЛ был омрачен поражением от «Ливерпуля» (3:4). 28-летний египетский вингер «красных» Мохамед Салах отметился хет-триком.
«Салах разрушил возвращение «Лидса» в Премьер-лигу», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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