Баснословная сумма. Роналду купил для своей невесты кольцо за €665 тысяч

35-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду потратил €665 тысяч на обручальное кольцо для своей невесты Джорджины Родригес.
Это самое дорогое кольцо, которое футболисты когда-либо дарили своим избранницам. На втором месте в списке расположился вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, отдавший за кольцо около €540 тысяч. Третье место занял Эшли Коул, купивший кольцо за €297 тысяч.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад Роналду сделал Родригес предложение, на которое она ответила согласием.
Источник — The Sun
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А картьє в ювелірці як топові ролекси чи петеки, за 30 років продасть і уникне інфляції
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