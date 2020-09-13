Баснословная сумма. Роналду купил для своей невесты кольцо за €665 тысяч

Это самое дорогое кольцо, которое футболисты когда-либо дарили своим девушкам

  • 13.09.2020 14:38
  • 2102 просмотра
  • 7 комментариев
Баснословная сумма. Роналду купил для своей невесты кольцо за €665 тысяч
© Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

35-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду потратил €665 тысяч на обручальное кольцо для своей невесты Джорджины Родригес.

Это самое дорогое кольцо, которое футболисты когда-либо дарили своим избранницам. На втором месте в списке расположился вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, отдавший за кольцо около €540 тысяч. Третье место занял Эшли Коул, купивший кольцо за €297 тысяч.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Роналду сделал Родригес предложение, на которое она ответила согласием.

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Источник — The Sun

(11 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 15:42
    +1
    Красавец.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.09.2020 15:36
    +1
    ihor7003, 13.09.2020 15:14
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Это проблема наше
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 13.09.2020 15:32
    0
    ihor7003, 13.09.2020 15:14
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Та яка реклама? Що за представлення про багатих людей? Та має гроші пішов купив тай все не заморочувся))
    А картьє в ювелірці як топові ролекси чи петеки, за 30 років продасть і уникне інфляції
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.09.2020 15:14
    +4
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.09.2020 15:05
    +6
    REALIST, 13.09.2020 14:47
    90% вартості - тупо за понти
    Так ему только это и нужно) Да и чего не выкинуть сумму если у тебя $ столько что дом можно из них построить, а так пиар и доп $ будут
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.09.2020 14:47
    +6
    90% вартості - тупо за понти
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 13.09.2020 14:45
    +5
    может себе позволить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.09.2020 15:05
    +6
    REALIST, 13.09.2020 14:47
    90% вартості - тупо за понти
    Так ему только это и нужно) Да и чего не выкинуть сумму если у тебя $ столько что дом можно из них построить, а так пиар и доп $ будут
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.09.2020 14:47
    +6
    90% вартості - тупо за понти
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 13.09.2020 14:45
    +5
    может себе позволить
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.09.2020 15:14
    +4
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 15:42
    +1
    Красавец.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.09.2020 15:36
    +1
    ihor7003, 13.09.2020 15:14
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Это проблема наше
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 13.09.2020 15:32
    0
    ihor7003, 13.09.2020 15:14
    У нас в стране 90% населения за всю жизнь столько не заработают! Ну Роналду действительно может себе это позволить. Да и скорее всего ему за рекламу этого бренда кольца уже контракт предоставили!
    Та яка реклама? Що за представлення про багатих людей? Та має гроші пішов купив тай все не заморочувся))
    А картьє в ювелірці як топові ролекси чи петеки, за 30 років продасть і уникне інфляції
    Ссылка
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