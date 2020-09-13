Баснословная сумма. Роналду купил для своей невесты кольцо за €665 тысяч

35-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду потратил €665 тысяч на обручальное кольцо для своей невесты Джорджины Родригес.

Это самое дорогое кольцо, которое футболисты когда-либо дарили своим избранницам. На втором месте в списке расположился вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, отдавший за кольцо около €540 тысяч. Третье место занял Эшли Коул, купивший кольцо за €297 тысяч.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Роналду сделал Родригес предложение, на которое она ответила согласием.