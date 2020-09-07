Источник: Роналду сделал предложение своей девушке, она согласилась

Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, и она ответила согласием. Об этом сообщает El Mundo, ссылаясь на португальского журналиста.
Форвард «Ювентуса» сделал предложение Джорджине во время вечеринки в кругу друзей. Никого из членов семей Роналду и Родригес на этой вечеринке не было.
При этом пара пока не планирует свадьбу и еще даже не определилась с датой мероприятия.
У Роналду четверо детей: 10-летний сын, близнецы от суррогатной матери и дочь Алана Мартиной, которая является совместным ребенком Роналду и Джорджины Родригес.
Сейчас Роналду восстанавливается от инфекции в пальце ноги. Из-за нее он пропустил матч Лиги наций против Хорватии.
Источник — El Mundo
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