Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры верят в проход команды Луческу

Киевляне будут небольшими фаворитами перед стартовым свистком

  • 13.09.2020 13:50
  • 759 просмотров
  • 17 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры верят в проход команды Луческу
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Единственная встреча данного этапа состоится на НСК «Олимпийский» без зрителей.
 
Букмекеры дают больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно поставить с коэффициентом 2.17, на ничью - 3.4, поражение оценено в 3.35. Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф составляет 1.62, на проход АЗ – 2.3
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.8. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.03, ТМ2.5 – 1.79.
 
Матч начнется в 20:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    0
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:35
    0
    Вся днонецкая, недобитая бомже-алкашня отписалась?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:35
    +1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:28
    Дай себе отдых, а то совсем плох, сутками на сайте валяешься.
    то есть ты само с собой базаришь , а я плох , ты ничего не попутал ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:28
    0
    jekаfunny, 13.09.2020 14:26
    у тебя только одна извилина , а аккаунтов у тебя больше 10 ка
    Дай себе отдых, а то совсем плох, сутками на сайте валяешься.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:26
    0
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:21
    У меня только один акк, у тебя опять приступ шизофрении?
    у тебя только одна извилина , а аккаунтов у тебя больше 10 ка
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:21
    -1
    jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    с трех аккаунтов на одной ветке строчить , Алежка тебе самой не смешно ?
    У меня только один акк, у тебя опять приступ шизофрении?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:18
    Для дырявых Мальме и Лугано это как Бавария и Сити.
    Перестань сам с собой базарить помешанный
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +1
    Burbas_King, 13.09.2020 14:17
    В будку.
    с трех аккаунтов на одной ветке строчить , Алежка тебе самой не смешно ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:18
    -1
    VolChebnyk, 13.09.2020 14:16
    Ну,ничего-Лига Европы тоже престижный турнир для Динамо.Тем более там на начальной стадии всего лишь Мальме,а не АЗ-можно пробовать выиграть
    Для дырявых Мальме и Лугано это как Бавария и Сити.
    Ссылка
    Burbas_King
      Burbas_King, 13.09.2020 14:17
    0
    jekаfunny, 13.09.2020 14:13
    жалкий лох , ржать будут как обычно с тебя , при любом результате
    В будку.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.09.2020 14:17
    0
    Квартиру на проход Динамо стрёмно ставить
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 13.09.2020 14:16
    -1
    Ну,ничего-Лига Европы тоже престижный турнир для Динамо.Тем более там на начальной стадии всего лишь Мальме,а не АЗ-можно пробовать выиграть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:13
    -1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:55
    Боже, как же я буду ржать, если позорный кипрский клюб не сможет пройти этот АЗ, этот середняк, обычный середняк. Это будет полный треш.
    жалкий лох , ржать будут как обычно с тебя , при любом результате
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.09.2020 14:06
    -1
    ой, не дописав, думав, шо буде 3 на 2, а не 2 на 3
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 13.09.2020 14:05
    -1
    Якраз вчора хотів написати з цього приводу. Як правило, коли я лізу до буків, я наперед знаю (вгадую) коефи, які будуть на той чи інший матч. В принципі не сильно і помилився, але коеф для тих хто на АЗ поставить - бомбезний.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 13.09.2020 14:03
    -2
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:55
    Боже, как же я буду ржать, если позорный кипрский клюб не сможет пройти этот АЗ, этот середняк, обычный середняк. Это будет полный треш.
    так там 50 на 50, две равные команды играют
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:55
    -2
    Боже, как же я буду ржать, если позорный кипрский клюб не сможет пройти этот АЗ, этот середняк, обычный середняк. Это будет полный треш.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:35
    +1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:28
    Дай себе отдых, а то совсем плох, сутками на сайте валяешься.
    то есть ты само с собой базаришь , а я плох , ты ничего не попутал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:18
    Для дырявых Мальме и Лугано это как Бавария и Сити.
    Перестань сам с собой базарить помешанный
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +1
    Burbas_King, 13.09.2020 14:17
    В будку.
    с трех аккаунтов на одной ветке строчить , Алежка тебе самой не смешно ?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    0
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:35
    0
    Вся днонецкая, недобитая бомже-алкашня отписалась?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:28
    0
    jekаfunny, 13.09.2020 14:26
    у тебя только одна извилина , а аккаунтов у тебя больше 10 ка
    Дай себе отдых, а то совсем плох, сутками на сайте валяешься.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:26
    0
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:21
    У меня только один акк, у тебя опять приступ шизофрении?
    у тебя только одна извилина , а аккаунтов у тебя больше 10 ка
    Ссылка
    Burbas_King
      Burbas_King, 13.09.2020 14:17
    0
    jekаfunny, 13.09.2020 14:13
    жалкий лох , ржать будут как обычно с тебя , при любом результате
    В будку.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.09.2020 14:17
    0
    Квартиру на проход Динамо стрёмно ставить
    Ссылка
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