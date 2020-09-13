Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры верят в проход команды Луческу

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Единственная встреча данного этапа состоится на НСК «Олимпийский» без зрителей.



Букмекеры дают больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно поставить с коэффициентом 2.17, на ничью - 3.4, поражение оценено в 3.35. Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф составляет 1.62, на проход АЗ – 2.3



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.8. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.03, ТМ2.5 – 1.79.



Матч начнется в 20:00 по Киеву.