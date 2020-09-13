Александр Зверев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 13 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США по теннису.
В матче за титул сразятся Александр Зверев из Германии (№7 ATP) и Доминик Тим из Австрии (№3 ATP). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Отметим, что Зверев впервые сыграет в финале турниров Большого Шлема, Тим – в четвертый раз. Ранее австриец ни разу не побеждал, дважды уступив Рафаэлю Надалю на Ролан Гаррос и проиграв в этом году Новаку Джоковичу матч за титул на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее теннисисты встречались девять раз, Тим одержал семь побед, на харде 3:1.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.
Источник — Sport.ua
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