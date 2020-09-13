ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt составил обновленную символическую сборную из самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент.
Совокупная ориентировочная стоимость команды составила €1,034 миллиарда.
Стоит отметить, что по сравнению с версией месячной давности, сборная прибавила в стоимости €80 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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