ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ

Совокупная стоимость команды превышает миллиард евро

  • 13.09.2020 13:10
  • 1100 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Авторитетный портал Transfermarkt составил обновленную символическую сборную из самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент.

Совокупная ориентировочная стоимость команды составила €1,034 миллиарда.

Стоит отметить, что по сравнению с версией месячной давности, сборная прибавила в стоимости €80 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
    f-play
      f-play, 13.09.2020 13:42
    +1
    Manticora, 13.09.2020 13:36
    А где тут обнова? Все те же лица на скрине+ таже стоимость...
    Я не знаю, чем помочь. Калькулятор в помощь.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 13.09.2020 13:36
    -2
    f-play, 13.09.2020 13:34
    Слово "обновленная" не смущает?) Скажу по секрету, что за месяц с небольшим сборная прибавила в стоимости €80 миллионов. И это еще сезон толком не начался. Только тссс! Никому.
    А где тут обнова? Все те же лица на скрине+ таже стоимость...
    Ссылка
    f-play
      f-play, 13.09.2020 13:34
    +1
    Manticora, 13.09.2020 13:31
    Эта статья уже недавно была!! по второму кругу заливаете уже? Не знаете что печатать уже?)
    Слово "обновленная" не смущает?) Скажу по секрету, что за месяц с небольшим сборная прибавила в стоимости €80 миллионов. И это еще сезон толком не начался. Только тссс! Никому.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 13.09.2020 13:31
    -3
    Эта статья уже недавно была!! по второму кругу заливаете уже? Не знаете что печатать уже?)
    Ссылка
    f-play
      f-play, 13.09.2020 13:42
    +1
    Manticora, 13.09.2020 13:36
    А где тут обнова? Все те же лица на скрине+ таже стоимость...
    Я не знаю, чем помочь. Калькулятор в помощь.
    Ссылка
    f-play
      f-play, 13.09.2020 13:34
    +1
    Manticora, 13.09.2020 13:31
    Эта статья уже недавно была!! по второму кругу заливаете уже? Не знаете что печатать уже?)
    Слово "обновленная" не смущает?) Скажу по секрету, что за месяц с небольшим сборная прибавила в стоимости €80 миллионов. И это еще сезон толком не начался. Только тссс! Никому.
    Ссылка
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