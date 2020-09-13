Шацких — о коронавирусе в Роторе: «Готовимся в обычном режиме»

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в клубе. Ранее сообщалось, что семь футболистов основного состава команды сдали положительные тесты на COVID-19.

«Готовимся в обычном режиме. Обоймы нам хватит. Заявка не пострадает, в ней будет столько игроков, сколько нужно. Посмотрим, может быть, будем привлекать кого-то из молодёжной команды», — отметил Шацких.

В «Роторе» надеются, что матч 7-го тура РПЛ против «Краснодара», который должен пройти 13-го сентября, все же состоится.