Эпидемия в команде Хацкевича. Семь игроков Ротора заразились коронавирусом

Семь футболистов основного состава российского «Ротора», а также два члена административного штаба команды, сдали положительные тесты на COVID-19. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы.

Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

«Ротор» возглавляет 46-летний белорусский тренер Александр Хацкевич, ранее работавший в киевском «Динамо».

В «Роторе» надеются, что матч 7-го тура РПЛ против «Краснодара», который должен пройти 13-го сентября, все же состоится.