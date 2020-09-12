Эпидемия в команде Хацкевича. Семь игроков Ротора заразились коронавирусом

Также положительный тест на COVID-19 сдали два члена административного штаба команды

  • 12.09.2020 22:15
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  • 1 комментарий
Эпидемия в команде Хацкевича. Семь игроков Ротора заразились коронавирусом
© ФК Ротор

Семь футболистов основного состава российского «Ротора», а также два члена административного штаба команды, сдали положительные тесты на COVID-19. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы.

Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

«Ротор» возглавляет 46-летний белорусский тренер Александр Хацкевич, ранее работавший в киевском «Динамо».

В «Роторе» надеются, что матч 7-го тура РПЛ против «Краснодара», который должен пройти 13-го сентября, все же состоится.

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Источник — ФК Ротор

(1 голос)

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Комментарии
    Arius
    online
      Arius, 12.09.2020 22:57
    -1
    Учитывая серьезность болезни человек 5 умерт....
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