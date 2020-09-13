Четверть века такого не было. Осака повторила камбэк Санчес-Викарио

Японка стала первой за 26 лет теннисисткой, которая выиграла финал US Open, проиграв первую партию

  • 13.09.2020 12:10
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Четверть века такого не было. Осака повторила камбэк Санчес-Викарио
© WTA. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака повторила успех Аранчи Санчес-Викарио, датированный 1994 годом, когда испанка обыграла в финале US Open Штефи Графф.
 
Японке удалось выиграть финал Открытого чемпионата США по теннису после проигранного первого сета. Отметим, что за последние 26 лет ни одной теннисистке не удалось отыграться в финале US Open после проигрыша первой партии.
 
Добавим, что Осака – всего третья теннисистка, выигравшая финал «Шлема», в котором первый сет проиграла 1:6.

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Источник — Sport.ua

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