Четверть века такого не было. Осака повторила камбэк Санчес-Викарио

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака повторила успех Аранчи Санчес-Викарио, датированный 1994 годом, когда испанка обыграла в финале US Open Штефи Графф.



Японке удалось выиграть финал Открытого чемпионата США по теннису после проигранного первого сета. Отметим, что за последние 26 лет ни одной теннисистке не удалось отыграться в финале US Open после проигрыша первой партии.



Добавим, что Осака – всего третья теннисистка, выигравшая финал «Шлема», в котором первый сет проиграла 1:6.