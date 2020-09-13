СВИТОЛИНА: «Нам удалось провести второй сезон теннисного лагеря в Украине»

Украинская теннисистка – о результатах работы своего благотворительного фонда

  • 13.09.2020 11:30
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СВИТОЛИНА: «Нам удалось провести второй сезон теннисного лагеря в Украине»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

11 сентября в Одессе стартовал второй теннисный лагерь для юных игроков, который организовал Фонд Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины рассказала о проекте в рамках работы своего благотворительного фонда.
 
«В этом году в лагере участвует 20 детей - 10 мальчиков и 10 девочек до 12 лет. Фонд сотрудничает с Федерацией тенниса Украины. Согласно рейтингу ФТУ и рекомендациями специалистов и экспертов были отобраны игроки, которым была направлена анкета для опроса. После изучения ответов претендентов мы сделали выбор и предложили им участие в недельном тренировочном сборе, который проходит в Одессе с 11 по 17 сентября.
 
С детьми занимается тренерский состав, который работает с командами национальных сборных. Этот год непростой с точки зрения всех ограничений, продиктованных пандемией, но несмотря на это нам удалось провести второй сезон теннисного лагеря. У Фонда есть планы по развитию и поддержки детей. Какие конкретно – мы сможем озвучить немного позже», – сказала Свитолина.

Ранее Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Риме.

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Источник — Большой теннис Украины

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