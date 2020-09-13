Верес выдвинул президента клуба на пост главы ПФЛ

Иван Надеин обещает отстаивать спортивный принцип и интересы футбольного сообщества

  • 13.09.2020 10:58
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Верес выдвинул президента клуба на пост главы ПФЛ
© НК Верес. Иван Надеин

Ровенский «Верес» выдвинул президента клуба Ивана Надеина на пост главы ПФЛ.
 
«Моя принципиальная позиция – соответствие спортивному принципу и нормам регламента ПФЛ. Сегодня украинское футбольное пространство определенные силы пытаются заполитизировать и завести процесс за рамки, предусмотренные уставом процедур.
 
Этого не должно быть. Футбол должен иметь только спортивный принцип и интересы футбольного сообщества», – гласит обращение Надеина в фейсбуке.
 
Ранее стало известно, что хмельницкое «Подолье» выдвинуло на пост главы ПФЛ президента клуба Евгения Бейдермана.
 
На данный момент исполняющим обязанности президента ПФЛ является Александр Каденко, который занял этот пост после отставки Сергея Макарова.
 
Отметим, что выборы президента ПФЛ запланированы на 29 сентября.

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Источник — ФК Верес

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