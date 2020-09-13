НАСОНОВ: «До сих пор не знаю, за что меня хотели дисквалифицировать»

Украинский защитник – о неприятной ситуации в чемпионате Молдовы

  • 13.09.2020 10:35
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НАСОНОВ: «До сих пор не знаю, за что меня хотели дисквалифицировать»
© ФК Волынь. Александр Насонов

Украинский защитник «Сперанцы» Александр Насонов рассказал о том, почему его сначала дисквалифицировали на год за якобы участие в договорных матчах, а потом, буквально спустя месяц, как эту дисквалификацию отменили.
 
- Дисквалификация? Не понимаю, за что ее мне приписали. К счастью, по итогу она была аннулирована. Честно, не мог даже представить, что попаду в подобную ситуацию где-либо. Мое имя просто взяли и смешали с грязью, хотя я совершенно невиновен! Да, я играл в том матче против ФК «Флорешть», однако действовал на позиции опорного полузащитника. Как я мог напрямую повлиять на ход встречи в этой зоне? Специально не мазал, специально не забивал в свои - я провел обычный матч. Моей вины нет ни в одном из пропущенных голов, ни в одном! То есть даже если просто посмотреть матч, то, думаю, разбирающиеся люди прекрасно увидят, что я не замешан в подобном.
 
- Было ли ощущение, что кто-то с одноклубников «сливает» игру?
- Да не было ничего такого. Обычный рядовой матч чемпионата. Все старались как могли, чтобы добыть позитивный результат. Не знаю, никаких ощущений не было. Все шло, как и в любой другой игровой день.
 
- Как так вышло, что не успели тебя обвинить, как сразу же ты был оправдан?
- Честно говоря, тут все очень странно и непонятно устроено. Какой-то цирк происходил вокруг всего этого. Во-первых, о своей дисквалификации я узнал из интернета. Ехал на игру и пацаны показали мне новость на одном из молдавских сайтов. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать. Мне никто не звонил, никто никуда не вызывал - вынесли вердикт без каких-либо слов с моей стороны. Просто взяли и смешали сами знаете с чем. Мой адвокат посоветовал мне написать им самому. В ответ пришло разъяснение: за какой матч меня дисквалифицировали и все.
 
Не было каких-то конкретных обвинений, почему именно я виноват, что именно я сделал в той игре такого подозрительного. Когда обратился с таким вопросом к ним, то в ответ услышал: это секретная информация. Складывалось ощущение, словно из УЕФА пришло письмо о том, что этот матч возможно был «договорным», а им потребовалось кого-то слить. До сих пор не знаю о том, за что именно я попал в это дело, какие у них основания и причины считать меня виновным. За два дня до нашей последней игры, против «Сыфтнул Георге», меня вызвали в Федерацию футбола Молдовы. Честно, даже не объяснили по каким кабинетам я ходил. Мне задавали дежурные вопросы, на которые я прямо отвечал. Мне нечего скрывать. Я отыграл за молодежную сборную Украины немало игр, я провел более 100 матчей в УПЛ! А потом взял и приехал в Молдову, чтобы участвовать в подобном дерьме? Что за чушь! Зачем мне такое надо?
 
- Желание покинуть Молдову после этой ситуации не появилось?
- У меня есть контракт с клубом, который я доработаю до конца. А там уже будет видно. Ничего не хочу загадывать.

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Источник — Footboom

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