Евгений ПАСТ: «Динамо под руководством Луческу не удивило»

Вратарь «Десны» – о матче с киевлянами

  • 13.09.2020 09:59
  • 1221 просмотр
  • 10 комментариев
Евгений ПАСТ: «Динамо под руководством Луческу не удивило»
© ФК Динамо Киев

32-летний голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст прокомментировал ничью своей команды в игре второго тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:0).

— «Динамо» под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу чем–то удивило?
— Нет, мы были готовы, что они будут действовать в именно такой манере. Разве что перепасовки  киевляне стали делать быстрее, однако «Десна» на своей половине поля играла строго, компактно, самоотверженно, поэтому хозяевам сложно было нас удивить.
 
— «Десне» удался старт: победа над луганской «Зарей», ничья на выезде с «Динамо». Какие задачи поставило клубное руководство перед командой в отчетном сезоне?
— Пока что задачи не озвучены,  думаю, что конкретика появится на следующей неделе. Но мы стараемся в каждом матче играть на победу.
 
— Сейчас в СМИ много дискутируют, нужно ли переносить матчи в случае вспышки в командах коронавируса…
— На мой взгляд, если заболело не больше трех футболистов, то можно смело продолжать играть. Ведь в каждой команде предостаточно игроков в заявке. Не надо ничего выдумывать, проще просто придерживаться рекомендаций УЕФА.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 11:04
    +3
    janu0320, 13.09.2020 10:59
    ты тупой? я ещё раз говорю я не тебе отвечал. такому ничтожеству как ты у меня нет желания отвечать, избавь меня от своего внимания.
    Опять уссался, за что вас там доходяг только гундяй держит
    Ты и сыски доширака своими высерами не заслужил
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 10:59
    -5
    jekаfunny, 13.09.2020 10:56
    Дубина , так где ты малороссию увидел ?
    ты тупой? я ещё раз говорю я не тебе отвечал. такому ничтожеству как ты у меня нет желания отвечать, избавь меня от своего внимания.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 10:56
    +4
    janu0320, 13.09.2020 10:56
    чучело, я не тебе отвечал.
    Дубина , так где ты малороссию увидел ?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 10:56
    -6
    jekаfunny, 13.09.2020 10:54
    С какого пьяну - бреду тебе в 21 ветке малосросия привиделась ?
    Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
    чучело, я не тебе отвечал.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 10:54
    +5
    janu0320, 13.09.2020 10:49
    ну так отдаляйтесь от малороссии и не будете больше слышать быдлючих кацапських тарганив. вырубайте остатки своих карпат, живите спокойно, без тарганив.
    С какого пьяну - бреду тебе в 21 ветке малосросия привиделась ?
    Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 10:50
    0
    Пфф
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 10:49
    -8
    Орест Копиця, 13.09.2020 10:28
    Ну лізуть ці бидлючі кацапські таргани в усі шпарини, хоч плач...
    ну так отдаляйтесь от малороссии и не будете больше слышать быдлючих кацапських тарганив. вырубайте остатки своих карпат, живите спокойно, без тарганив.
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 13.09.2020 10:28
    +5
    Ну лізуть ці бидлючі кацапські таргани в усі шпарини, хоч плач...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.09.2020 10:27
    +1
    Ой, мля. Поставили автобус і не здивувало. А ви, б.ять, здивували?!
    Чувак, команда будується роками! Футбольор с...раний
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 13.09.2020 10:26
    0
    Паст - воротар у роках, але і дуже ... скромна людина.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 10:54
    +5
    janu0320, 13.09.2020 10:49
    ну так отдаляйтесь от малороссии и не будете больше слышать быдлючих кацапських тарганив. вырубайте остатки своих карпат, живите спокойно, без тарганив.
    С какого пьяну - бреду тебе в 21 ветке малосросия привиделась ?
    Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 13.09.2020 10:28
    +5
    Ну лізуть ці бидлючі кацапські таргани в усі шпарини, хоч плач...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 10:56
    +4
    janu0320, 13.09.2020 10:56
    чучело, я не тебе отвечал.
    Дубина , так где ты малороссию увидел ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 11:04
    +3
    janu0320, 13.09.2020 10:59
    ты тупой? я ещё раз говорю я не тебе отвечал. такому ничтожеству как ты у меня нет желания отвечать, избавь меня от своего внимания.
    Опять уссался, за что вас там доходяг только гундяй держит
    Ты и сыски доширака своими высерами не заслужил
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.09.2020 10:27
    +1
    Ой, мля. Поставили автобус і не здивувало. А ви, б.ять, здивували?!
    Чувак, команда будується роками! Футбольор с...раний
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 10:50
    0
    Пфф
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 13.09.2020 10:26
    0
    Паст - воротар у роках, але і дуже ... скромна людина.
    Ссылка
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