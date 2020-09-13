Евгений ПАСТ: «Динамо под руководством Луческу не удивило»

32-летний голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст прокомментировал ничью своей команды в игре второго тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:0).
— «Динамо» под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу чем–то удивило?
— Нет, мы были готовы, что они будут действовать в именно такой манере. Разве что перепасовки киевляне стали делать быстрее, однако «Десна» на своей половине поля играла строго, компактно, самоотверженно, поэтому хозяевам сложно было нас удивить.
— «Десне» удался старт: победа над луганской «Зарей», ничья на выезде с «Динамо». Какие задачи поставило клубное руководство перед командой в отчетном сезоне?
— Пока что задачи не озвучены, думаю, что конкретика появится на следующей неделе. Но мы стараемся в каждом матче играть на победу.
— Сейчас в СМИ много дискутируют, нужно ли переносить матчи в случае вспышки в командах коронавируса…
— На мой взгляд, если заболело не больше трех футболистов, то можно смело продолжать играть. Ведь в каждой команде предостаточно игроков в заявке. Не надо ничего выдумывать, проще просто придерживаться рекомендаций УЕФА.
Источник — zbirna.com
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Ты и сыски доширака своими высерами не заслужил
Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
Чувак, команда будується роками! Футбольор с...раний
Свинопесик , ты что то совсем плохой стал . Может пора завязывать с употреблением тормозуха перорально ?
Ты и сыски доширака своими высерами не заслужил
Чувак, команда будується роками! Футбольор с...раний
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