Евгений ПАСТ: «Динамо под руководством Луческу не удивило»

32-летний голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст прокомментировал ничью своей команды в игре второго тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:0).

— «Динамо» под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу чем–то удивило?

— Нет, мы были готовы, что они будут действовать в именно такой манере. Разве что перепасовки киевляне стали делать быстрее, однако «Десна» на своей половине поля играла строго, компактно, самоотверженно, поэтому хозяевам сложно было нас удивить.



— «Десне» удался старт: победа над луганской «Зарей», ничья на выезде с «Динамо». Какие задачи поставило клубное руководство перед командой в отчетном сезоне?

— Пока что задачи не озвучены, думаю, что конкретика появится на следующей неделе. Но мы стараемся в каждом матче играть на победу.



— Сейчас в СМИ много дискутируют, нужно ли переносить матчи в случае вспышки в командах коронавируса…

— На мой взгляд, если заболело не больше трех футболистов, то можно смело продолжать играть. Ведь в каждой команде предостаточно игроков в заявке. Не надо ничего выдумывать, проще просто придерживаться рекомендаций УЕФА.