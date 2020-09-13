Ассист Соболя помог Брюгге одержать разгромную победу в чемпионате Бельгии

В поединке 5-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на своем поле разгромил «Васланд-Беверен» со счетом 4:1.
Всю игру в составе «Брюгге» провел украинец Эдуард Соболь, который отметился результативной передачей во время четвертого взятия ворот соперников.
Отметим, что Соболь сделал уже 2 ассиста в новом чемпионате Бельгии.
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Источник — Sport.ua
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