Ассист Соболя помог Брюгге одержать разгромную победу в чемпионате Бельгии

В поединке 5-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на своем поле разгромил «Васланд-Беверен» со счетом 4:1.

Всю игру в составе «Брюгге» провел украинец Эдуард Соболь, который отметился результативной передачей во время четвертого взятия ворот соперников.

Отметим, что Соболь сделал уже 2 ассиста в новом чемпионате Бельгии.