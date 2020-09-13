ВИДЕО. Волевой путь к титулу. Как Осака выиграла US Open

В финальном поединке Открытого чемпионата США японка Наоми Осака в трех сетах обыграла Викторию Азаренко из Беларуси.
Осака второй раз в карьере стала победительницей US Open.
September 12, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.