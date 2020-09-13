Полузащитник Миная: «Хотим покорить новые вершины»

Вингер «Миная» Василий Пиняшко поделился ожиданиями от дебюта в Украинской Премьер-лиге.

«Для меня это действительно что-то невероятное. Если бы вернуть то время, 3-4 года назад, когда играл на область и если бы тогда мне кто-то сказал, что я буду играть с «Минаем» в УПЛ, то я бы, конечно, не поверил бы. Но когда анализируешь все события, пройденые все этапы с командой, то понимаешь, что это заслуженный успех. Мы приложили очень много усилий для этого: как руководство, так и тренеры. Можно сказать, что моя мечта сбылась. Но на этом останавливаться не собираемся и хотим покорить новые вершины».