Полузащитник Миная: «Хотим покорить новые вершины»

Василий Пиняшко поделился ожиданиями от старта в УПЛ

  • 13.09.2020 01:05
  • 113 просмотров
  • 2 комментария
Полузащитник Миная: «Хотим покорить новые вершины»
© ua-football.com

Вингер «Миная» Василий Пиняшко поделился ожиданиями от дебюта в Украинской Премьер-лиге.

«Для меня это действительно что-то невероятное. Если бы вернуть то время, 3-4 года назад, когда играл на область и если бы тогда мне кто-то сказал, что я буду играть с «Минаем» в УПЛ, то я бы, конечно, не поверил бы. Но когда анализируешь все события, пройденые все этапы с командой, то понимаешь, что это заслуженный успех. Мы приложили очень много усилий для этого: как руководство, так и тренеры. Можно сказать, что моя мечта сбылась. Но на этом останавливаться не собираемся и хотим покорить новые вершины».

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Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
      maxno, 13.09.2020 01:31
    0
    тебе навоз ят раньше не переживай
    Ссылка
    Forever_young_13
      Forever_young_13, 13.09.2020 01:25
    -1
    26 сентября можете покорить не то шоб вершину, а так, маленький холмик козлиного навоза
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.09.2020 01:31
    0
    тебе навоз ят раньше не переживай
    Ссылка
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