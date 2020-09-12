В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч 2-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и «Александрия».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр Николай Балакин даст стартовый свисток в 14:00.

«Минай» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».