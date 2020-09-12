Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще к Беларуси очень хорошо отношусь»

В субботу, 12 сентября, состоялся матч 23-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Шахтер» Солигорск принимал «Витебск» и победил со счетом 5:0. Лидируют в чемпионате Шахтер и БАТЭ, которые имеют в активе по 46 очков. У Динамо Брест - 32.

Эта игра стала первой для нового тренера «Шахтера» Романа Григорчука. Украинец во время паузы на матчи сборных заменил на этом посту Юрия Вернидуба.

После игры Григорчук остался доволен игрой и результатом:

- Комментарий конечно позитивный. Мы выиграли с хорошим результатом, неплохо играли, так что плюсы были сегодня. Плюсов было намного больше, чем минусов.

— Вы, возможно, видели матч между командами, который был сыгран в первом круге. Как вы оцените действия соперника сегодня в сравнении той игрой? Тогда «Витебск» полностью закрылся и матч завершился 0:0.

— Вы зря сомневаетесь в нас относительно того, смотрим мы игры или нет. Мы очень тщательно готовимся ко всем соперникам. Видел я и предыдущую игру, видел в целом много игр «Витебска», но я как-то не считаю себя вправе что-то говорить и анализировать игру «северян». Это прерогатива их тренера.

Я могу сказать, что многое из той информации, которую я получил и проанализировал до игры, увидел на поле. После большого анализа мы понимали, что соперник, скорее всего, будет с нами играть в три защитника. Исходя из той обоймы, процентов на 90% угадали состав соперников. Так что мы были прилично подготовлены к игре. И я скажу, что нам эта информация была полезна, но вовсе это не говорит о том, что мы должны подстраиваться. Нашей главной задачей было сыграть свой футбол. Играть так, как мы хотим. Чтобы мы научились тому, что мы ведем игру и управляем игрой. И нам в принципе не нужно думать про соперника. Что-то из этого удалось, над некоторыми вещами, конечно, нужно еще работать. Хорошую информацию получили. Понимаем, что еще нужно многому учиться. Но очень хорошо учиться, когда ты выигрываешь.

— Вопрос немного отходящий от темы сегодняшнего матча. Как восприняла команда ваш приход? И, возможно, вы уже посмотрели город?

— Я вообще к Беларуси очень хорошо отношусь, потому что у меня раньше был ряд футбольных событий удачных и есть от этого какой-то позитив. В целом, по городу я не гулял толком еще и ничего не видел. Сложно мне пока что-то сказать. А с ребятами мы уже поработали немало дней и, конечно, мы знакомы. И я могу лишь сказать слова благодарности, что всё профессионально. Мы продуктивно поработали. Ребята очень старательны, они способны учиться и мотивированы на то, чтобы учиться и прогрессировать. Это то, что нам очень надо сейчас.

Чемпионат Беларуси. 23-й тур.

Шахтер Солигорск - Витебск 5:0

Голы: Иванович, 20, Бодул, 24, Кендыш, 53, Архипов, 77, Яхшибоев, 88