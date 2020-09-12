Денис АНТЮХ: «За «руку Бога» меня не ругали»

23-летний форвард «Колоса» Денис Антюх подвел итоги разгрома «Львова» (4:0) в поединке 2-го тура УПЛ.

«Игра давалась. Здорово начали, забили свой гол. Второй быстрый гол после перерыва решил исход. Почувствовали уверенность во втором тайме и довели игру до конца.

Классный уютный стадион, болельщики пришли, поле идеальное. Все супер.

Моя «рука Бога» в первом тайме (смеется)? Закрывал дальнюю, по инерции не успевал, хотел с мячом влететь (Антюх руками забил мяч в ворота, за что получил желтую карточку — прим. ред.). Ругали ли меня за этот момент? Нет», — сказал Антюх в эфире телеканала «Футбол 2».