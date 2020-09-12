В субботу, 12-го сентября, состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Кристал Пэлас» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 1:0
Гол: Заа, 13
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник — YouTube
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