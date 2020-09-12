1-й тур
Кристал Пэлас
1:0
Саутгемптон
12.09.2020, FT

Кристал Пэлас — Саутгемптон — 1:0. Видео гола и обзор матча

Победу хозяевам принес гол Заа

  • 12.09.2020 21:29
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Кристал Пэлас — Саутгемптон — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Кристал Пэлас

В субботу, 12-го сентября, состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Кристал Пэлас» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 1:0
Гол: Заа, 13

Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
13' ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник — YouTube

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