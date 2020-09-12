Заа принес Кристал Пэлас победу над Саутгемптоном

В субботу, 12-го сентября, состоялся поединок 1-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Заа на 13-й минуте матча.
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 1:0
Гол: Заа, 13
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Дэнн, Митчелл, Уорд, Шлупп (Эзе, 81), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 74), Заа, Айю.
«Саутгемптон»: Маккарти, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек (Вестергор, 46), Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Смоллбоун (Дженепо, 77), Адамс (Лонг, 85), Ингз.
Предупреждения: Шлупп (41), Уокер-Питерс (51), Маккарти (58).
Источник — Sport.ua
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