Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Я наслаждалась каждой минутой на корте!»

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая подвела итоги своих выступлений в парном разряде на турнире в Стамбуле. В полуфинале соревнований Завацкая вместе с 25-летний словачкой Анной Каролиной Шмидловой уступила паре Эллен Перес/Сторм Сандерс (5:7, 3:6).
«Счастлива впервые попасть в полуфинал парного разряда на турнире WTA, особенно с Анной Каролиной Шмидловой, это было так здорово, весело и расслабляюще играть с тобой! Я наслаждалась каждой минутой на корте! Не могу дождаться, чтобы повторить это снова!», — написала Завацкая в Instagram.
Источник — Instagram
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