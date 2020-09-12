Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Я наслаждалась каждой минутой на корте!»

Украинская теннисистка подвела итоги выступления в парном разряде на турнире в Стамбуле

  • 12.09.2020 21:17
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Я наслаждалась каждой минутой на корте!»
© Instagram. Анна Каролина Шмидлова и Катарина Завацкая

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая подвела итоги своих выступлений в парном разряде на турнире в Стамбуле. В полуфинале соревнований Завацкая вместе с 25-летний словачкой Анной Каролиной Шмидловой уступила паре Эллен Перес/Сторм Сандерс (5:7, 3:6).

«Счастлива впервые попасть в полуфинал парного разряда на турнире WTA, особенно с Анной Каролиной Шмидловой, это было так здорово, весело и расслабляюще играть с тобой! Я наслаждалась каждой минутой на корте! Не могу дождаться, чтобы повторить это снова!», — написала Завацкая в Instagram.

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Источник — Instagram

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