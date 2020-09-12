Андрей Ярмоленко стартовый тур АПЛ начнет в запасе

Ярмоленко начнет матч на лавке запасных

  • 12.09.2020 21:03
  • 1113 просмотров
  • 16 комментариев
Андрей Ярмоленко стартовый тур АПЛ начнет в запасе
© twitter.com/westham

В матче 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле принимает «Ньюкасл». Украинский вингер лондонской команды Андрей Ярмоленко остался в запасе.

Ранее появились слухи о возможной продаже игрока.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    erty
    online
      erty, 12.09.2020 21:54
    0
    Живу в ДНР.=дальше продолжать и не надо,этим все сказано
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:54
    +1
    Forever_young_13, 12.09.2020 21:46
    Живу в ДНР. Хочешь говорить?? Ну, можешь спросить что-нибудь, только без глупых вопросов, а-ля Шпрот.
    Спросить кого? Тебя? а ты кто?
    Ну стань кем-то - спрошу.
    Пробуй - жизнь интересная штука. А вдруг у тебя получится? ;)
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:52
    0
    личность есть? вечно нудный троль "форева янг"?
    В жизни не поверю, что ненависть к ДК заставляет тебя отслеживать все новости про футбол, футболистов ДК, про бывших футболистов - и гадить уничижительными комментариями.
    Наверняка платят. По карточке переводят за каждый камент три гривны. Или три рубля. Не важно, что написал - важно, что отметился гадостным каментом.
    _________
    И еще. Я точно знаю, что футболист Андрей Ярмоленко тебе в борщ не плюнул, жену у тебя не увёл, родителей твоих не знал и не мог их оскорбить никак.
    Но ты - всегда найдешь повод обосрать бывшего динамовца. Почему?
    ________________
    А ничего другого ты делать не умеешь. Урод.
    Уроды только этим и занимаются.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 21:46
    -3
    Yeti, 12.09.2020 21:42
    а ты где живешь? Весь в белом и дома?
    Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
    Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
    Живу в ДНР. Хочешь говорить?? Ну, можешь спросить что-нибудь, только без глупых вопросов, а-ля Шпрот.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:42
    0
    Forever_young_13, 12.09.2020 21:33
    Так буит с каждым из голубой помойки за бугром
    а ты где живешь? Весь в белом и дома?
    Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
    Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 21:36
    0
    После сборной дают отдохнуть
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 21:33
    -4
    Так буит с каждым из голубой помойки за бугром
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:31
    0
    Cherevik22, 12.09.2020 21:29
    Как то не солидно, Ярмоленко
    Нормально.
    Ньюкасл-апон-Тайн это как ФКЛ.))
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 12.09.2020 21:29
    0
    Как то не солидно, Ярмоленко
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 21:28
    -3
    Для бревна это норма.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:26
    +3
    Лан, бум болеть за второй тайм, когда Андрей выйдет на замену и решит.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:24
    -3
    Правильно. Крепостных и без него могут обыграть, а сборной он нужен целым.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 12.09.2020 21:23
    -4
    Китай ждет, ежай пока не передумали...
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 21:23
    -3
    Sentinel, 12.09.2020 21:20
    Боятся.. Чтоб как Тымчик не сломался
    весь прошлый сезон тоже боялись
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.09.2020 21:20
    +3
    Боятся.. Чтоб как Тымчик не сломался
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.09.2020 21:17
    -3
    Вечно запасной.
    Андрюха давай прибавляй
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:26
    +3
    Лан, бум болеть за второй тайм, когда Андрей выйдет на замену и решит.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 12.09.2020 21:20
    +3
    Боятся.. Чтоб как Тымчик не сломался
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:54
    +1
    Forever_young_13, 12.09.2020 21:46
    Живу в ДНР. Хочешь говорить?? Ну, можешь спросить что-нибудь, только без глупых вопросов, а-ля Шпрот.
    Спросить кого? Тебя? а ты кто?
    Ну стань кем-то - спрошу.
    Пробуй - жизнь интересная штука. А вдруг у тебя получится? ;)
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 12.09.2020 21:54
    0
    Живу в ДНР.=дальше продолжать и не надо,этим все сказано
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:52
    0
    личность есть? вечно нудный троль "форева янг"?
    В жизни не поверю, что ненависть к ДК заставляет тебя отслеживать все новости про футбол, футболистов ДК, про бывших футболистов - и гадить уничижительными комментариями.
    Наверняка платят. По карточке переводят за каждый камент три гривны. Или три рубля. Не важно, что написал - важно, что отметился гадостным каментом.
    _________
    И еще. Я точно знаю, что футболист Андрей Ярмоленко тебе в борщ не плюнул, жену у тебя не увёл, родителей твоих не знал и не мог их оскорбить никак.
    Но ты - всегда найдешь повод обосрать бывшего динамовца. Почему?
    ________________
    А ничего другого ты делать не умеешь. Урод.
    Уроды только этим и занимаются.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 12.09.2020 21:42
    0
    Forever_young_13, 12.09.2020 21:33
    Так буит с каждым из голубой помойки за бугром
    а ты где живешь? Весь в белом и дома?
    Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
    Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 21:36
    0
    После сборной дают отдохнуть
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:31
    0
    Cherevik22, 12.09.2020 21:29
    Как то не солидно, Ярмоленко
    Нормально.
    Ньюкасл-апон-Тайн это как ФКЛ.))
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 12.09.2020 21:29
    0
    Как то не солидно, Ярмоленко
    Ссылка
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