Андрей Ярмоленко стартовый тур АПЛ начнет в запасе

В матче 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле принимает «Ньюкасл». Украинский вингер лондонской команды Андрей Ярмоленко остался в запасе.
Ранее появились слухи о возможной продаже игрока.
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Источник — Sport.ua
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Ну стань кем-то - спрошу.
Пробуй - жизнь интересная штука. А вдруг у тебя получится? ;)
В жизни не поверю, что ненависть к ДК заставляет тебя отслеживать все новости про футбол, футболистов ДК, про бывших футболистов - и гадить уничижительными комментариями.
Наверняка платят. По карточке переводят за каждый камент три гривны. Или три рубля. Не важно, что написал - важно, что отметился гадостным каментом.
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И еще. Я точно знаю, что футболист Андрей Ярмоленко тебе в борщ не плюнул, жену у тебя не увёл, родителей твоих не знал и не мог их оскорбить никак.
Но ты - всегда найдешь повод обосрать бывшего динамовца. Почему?
________________
А ничего другого ты делать не умеешь. Урод.
Уроды только этим и занимаются.
Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
Ньюкасл-апон-Тайн это как ФКЛ.))
Андрюха давай прибавляй
Ну стань кем-то - спрошу.
Пробуй - жизнь интересная штука. А вдруг у тебя получится? ;)
В жизни не поверю, что ненависть к ДК заставляет тебя отслеживать все новости про футбол, футболистов ДК, про бывших футболистов - и гадить уничижительными комментариями.
Наверняка платят. По карточке переводят за каждый камент три гривны. Или три рубля. Не важно, что написал - важно, что отметился гадостным каментом.
_________
И еще. Я точно знаю, что футболист Андрей Ярмоленко тебе в борщ не плюнул, жену у тебя не увёл, родителей твоих не знал и не мог их оскорбить никак.
Но ты - всегда найдешь повод обосрать бывшего динамовца. Почему?
________________
А ничего другого ты делать не умеешь. Урод.
Уроды только этим и занимаются.
Очень хочу с тобой поговорить лично - ведь какая-то личность у тебя?
Или нет? хм... вот вопрос - не для простых людей... хм...
Ньюкасл-апон-Тайн это как ФКЛ.))
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