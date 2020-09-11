Дэвид МОЙЕС: «По поводу трансфера Ярмоленко ничего не слышал»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал слухи, которые появились по поводу украинского вингера Андрея Ярмоленко. Игроком якобы интересуется китайский «Шаньдун Лунэн».
«По этому поводу я ничего не слышал. В прошлом сезоне в тяжелое для команды время Ярмоленко нам серьезно помог. А по поводу трансфера я ничего не знаю», - сказал Мойес.
Контракт украинца завершается через два года.
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Источник — ФК Вест Хэм
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