Дэвид МОЙЕС: «По поводу трансфера Ярмоленко ничего не слышал»

Наставник не в курсе интереса к украинцу

  • 11.09.2020 15:52
  • 1798 просмотров
  • 1 комментарий
Дэвид МОЙЕС: «По поводу трансфера Ярмоленко ничего не слышал»
© whufc.com

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал слухи, которые появились по поводу украинского вингера Андрея Ярмоленко. Игроком якобы интересуется китайский «Шаньдун Лунэн».

«По этому поводу я ничего не слышал. В прошлом сезоне в тяжелое для команды время Ярмоленко нам серьезно помог. А по поводу трансфера я ничего не знаю», - сказал Мойес.

Контракт украинца завершается через два года.

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Источник — ФК Вест Хэм

(7 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 17:08
    0
    А шо Мойес не в курсе, что Ярмолка вдруг начал срочно изучать кетайский
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 17:08
    0
    А шо Мойес не в курсе, что Ярмолка вдруг начал срочно изучать кетайский
    Ссылка
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