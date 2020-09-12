Шахаб ЗАХЕДИ: «Доволен матчем в исполнении нашей банды»

Нападающий «Олимпика» подвел итоги победы над «Днепром-1» (3:1)

  • 12.09.2020 20:50
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Доволен матчем в исполнении нашей банды»
© ФК Олимпик Донецк. Шахаб Захеди

25-летний форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди, отметившийся забитым мячом в ворота «Днепра-1», поделился мнением об итогах матча (3:1).

«Самое лучшее чувство — не просто когда ты забиваешь голы, но когда побеждает команда. Я очень доволен сегодняшним матчем в исполнении нашей банды. Мой гол — результат командных действий. К нам присоединились новые футболисты, и они, безусловно, нас усилили. Я получаю удовольствие от игры в «Олимпике» именно благодаря нашему коллективу и сплоченности.

Всю прошлую неделю мы хорошо тренировались и были полностью сконцентрированы на подготовке к матчу с «Днепром-1», ведь статистика встреч с этой командой в прошлом сезоне говорит о том, что для нас это неудобный соперник.

У «Днепра-1» произошли изменения в структуре игры, на чем наш тренерский штаб акцентировал наше внимание во время подготовки. У соперника были проблемы с перестроениями, и мы успешно воспользовались этими ошибками», — отметил Захеди.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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