Руслан БАБЕНКО: «В футболе выигрывает тот, кто больше терпит»

Футболист «Олимпика» подвел итоги победы над «Днепром-1» (3:1)

  • 12.09.2020 20:24
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Руслан БАБЕНКО: «В футболе выигрывает тот, кто больше терпит»
© ФК Олимпик Донецк. Руслан Бабенко

Полузащитник «Олимпика» Руслан Бабенко прокомментировал победу своей команды в матче с «Днепром-1» (3:1).

«Прежде всего, хочу поздравить всех днепрян с Днем города! Этот город для меня родной. Я здесь вырос и очень тепло отношусь как к местным болельщикам, так и к клубу. По поводу игры: у нас много новых игроков в команде, включая меня.

Для нас это был первый официальный матч вместе. Мы сыграли компактно, хорошо перестраивались. Где-то мы перетерпели то давление, что оказывал «Днепр-1», и смогли воспользоваться своими моментами. Ну и, конечно, красная карточка сыграла важную роль.

Тренерский штаб очень хорошо подготовил нас к этому поединку. На старте матча в некоторых эпизодах мы не разобрались между собой и позволили сопернику несколько раз вбегать в зоны, но потом исправились и смогли наладить игру в обороне. Неплохо получалось убегать в контратаки.

Нужно побыстрее забыть эту игру и настраиваться уже на следующий поединок. Будем идти от игры к игре и тогда посмотрим, на какие места сможем реально претендовать. Даже сегодня все могло сложиться иначе. «Днепр-1» больше атаковал и контролировал ход поединка. Но в футболе выигрывает тот, кто больше терпит», — отметил Бабенко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    bolelschik
      bolelschik, 12.09.2020 21:48
    0
    молодец
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 12.09.2020 21:48
    0
    молодец
    Ссылка
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