Виктория Азаренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 12 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США по теннису.



В матче за титул сразятся Наоми Осаки из Японии (№9 WTA) и Виктория Азаренко из Беларуси (№27 WTA). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.



Отметим, что Осака и Азаренко ранее по два раза выигрывали турниры Grand Slam, но Азаренко еще не побеждала на американском мейджоре, хотя сыграет здесь уже третий финал.



Ранее девушки встречались трижды, японка выиграла два матча.



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.



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