Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Отвратительно сыграли оба тайма»

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал разгром от «Колоса» (0:4) в поединке 2-го тура УПЛ.

«Поздравляю соперника с достойной победой и желаю удачи в еврокубках.

Отвратительно сыграли оба тайма и поражение заслужили. У нас был другой план. Хотели лучше сыграть, навязать игру сопернику. Но получилось то, что получилось.

Я никогда не комментирую действия судей.

Четыре пропущенных гола — это много для нас. У них было преимущество в первом тайме. А последний гол — это вообще детская ошибка. Они получили тот результат, который они хотели.

Наша команда в процессе развития. Относительно селекции еще будут новости», — рассказал Цецадзе в эфире телеканала «Футбол 2».