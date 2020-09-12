Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Отвратительно сыграли оба тайма»

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал разгром от «Колоса» (0:4) в поединке 2-го тура УПЛ.
«Поздравляю соперника с достойной победой и желаю удачи в еврокубках.
Отвратительно сыграли оба тайма и поражение заслужили. У нас был другой план. Хотели лучше сыграть, навязать игру сопернику. Но получилось то, что получилось.
Я никогда не комментирую действия судей.
Четыре пропущенных гола — это много для нас. У них было преимущество в первом тайме. А последний гол — это вообще детская ошибка. Они получили тот результат, который они хотели.
Наша команда в процессе развития. Относительно селекции еще будут новости», — рассказал Цецадзе в эфире телеканала «Футбол 2».
Источник — Sport.ua
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