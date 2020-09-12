Руслан КОСТЫШИН: «Забили четыре мяча? Могли и больше!»

Наставник «Колоса» доволен разгромом «Львова» (4:0)

  • 12.09.2020 19:07
  • 814 просмотров
  • 2 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Забили четыре мяча? Могли и больше!»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победы над «Львовом» (4:0) в поединке 2-го тура УПЛ.

«Команда вышла с хорошим настроением, агрессивная, прессингующая. Конечно, мы довольны четырьмя забитыми мячами. Могли и больше. Были моменты.

Три центральных защитника? На этих сборах работали над этой тактикой, чтобы лучше ее понимать. Но мы можем использовать разные схемы, в частности, 4-4-2.

Почему не было Селезнева? Все банально — получил травму. Он очень хотел сыграть. Не знаю, насколько быстро он восстановится. Но он хотел сыграть, сто процентов», — отметил Костышин в эфире телеканала «Футбол 2».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 19:27
    +1
    Шикарный тренер, только удачи!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 19:20
    +1
    Ммоглиии лучше не надоо...оставьте нам Ариссс парочку,,,,,а. То после некакущего лььвова не дай бог корону оденут и будут цари как селя))))а ты селля давай пора пополнять копилку голами хорош Сем Ковалевский пить....
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 19:27
    +1
    Шикарный тренер, только удачи!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 19:20
    +1
    Ммоглиии лучше не надоо...оставьте нам Ариссс парочку,,,,,а. То после некакущего лььвова не дай бог корону оденут и будут цари как селя))))а ты селля давай пора пополнять копилку голами хорош Сем Ковалевский пить....
    Ссылка
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