Руслан КОСТЫШИН: «Забили четыре мяча? Могли и больше!»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победы над «Львовом» (4:0) в поединке 2-го тура УПЛ.

«Команда вышла с хорошим настроением, агрессивная, прессингующая. Конечно, мы довольны четырьмя забитыми мячами. Могли и больше. Были моменты.

Три центральных защитника? На этих сборах работали над этой тактикой, чтобы лучше ее понимать. Но мы можем использовать разные схемы, в частности, 4-4-2.

Почему не было Селезнева? Все банально — получил травму. Он очень хотел сыграть. Не знаю, насколько быстро он восстановится. Но он хотел сыграть, сто процентов», — отметил Костышин в эфире телеканала «Футбол 2».