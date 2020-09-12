Руслан КОСТЫШИН: «Забили четыре мяча? Могли и больше!»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победы над «Львовом» (4:0) в поединке 2-го тура УПЛ.
«Команда вышла с хорошим настроением, агрессивная, прессингующая. Конечно, мы довольны четырьмя забитыми мячами. Могли и больше. Были моменты.
Три центральных защитника? На этих сборах работали над этой тактикой, чтобы лучше ее понимать. Но мы можем использовать разные схемы, в частности, 4-4-2.
Почему не было Селезнева? Все банально — получил травму. Он очень хотел сыграть. Не знаю, насколько быстро он восстановится. Но он хотел сыграть, сто процентов», — отметил Костышин в эфире телеканала «Футбол 2».
Источник — Sport.ua
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