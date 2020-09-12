Артем ФРАНКОВ: «В Динамо нужно навести порядок с травмами»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче 2-го тура УПЛ «Динамо» — «Десна» (0:0).

«Никак это в сенсацию не укладывается, потому что три последних матча на НСК «Олимпийский» «Динамо» не обыгрывает «Десну». Не усмотреть в этом определенную закономерность довольно сложно. Особенно если вспомнить, что был еще черниговский матч, который «Десна» выиграла 3:2. И опытные люди заговорили о том, что «Десна» для «Динамо» — крайне неприятный соперник. Александр Рябоконь и его команда предложили «Динамо» некую зеркальную модель по отношению к Суперкубку.

Боюсь, если бы Сирота сыграл, то с ним могло бы произойти то ж самое, что и с Тымчиком. Я не могу не обратить внимания на обилие травм у игроков «Динамо». И считаю, что в клубе нужно наводить с этим порядок. Потому что о каком результате можно вести речь на фоне такого переполненного лазарета?», — сказал Франков в эфире своего канала.