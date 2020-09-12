Артем ФРАНКОВ: «В Динамо нужно навести порядок с травмами»

На фоне переполненного лазарета нельзя говорить о результате, считает специалист

  • 12.09.2020 18:54
  • 1473 просмотра
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «В Динамо нужно навести порядок с травмами»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче 2-го тура УПЛ «Динамо» — «Десна» (0:0).

«Никак это в сенсацию не укладывается, потому что три последних матча на НСК «Олимпийский» «Динамо» не обыгрывает «Десну». Не усмотреть в этом определенную закономерность довольно сложно. Особенно если вспомнить, что был еще черниговский матч, который «Десна» выиграла 3:2. И опытные люди заговорили о том, что «Десна» для «Динамо» — крайне неприятный соперник. Александр Рябоконь и его команда предложили «Динамо» некую зеркальную модель по отношению к Суперкубку.

Боюсь, если бы Сирота сыграл, то с ним могло бы произойти то ж самое, что и с Тымчиком. Я не могу не обратить внимания на обилие травм у игроков «Динамо». И считаю, что в клубе нужно наводить с этим порядок. Потому что о каком результате можно вести речь на фоне такого переполненного лазарета?», — сказал Франков в эфире своего канала.

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Источник — Динамомания

(5 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 12.09.2020 20:22
    0
    Похоже, тот доктор в Динамо, который дал "неправильную" таблетку Беседину, как раз и занимался нормально физ. состоянием игроков. При нем, похоже, травматичность была меньше. Хотя, все равно - достаточно часто получают повреждения. Может, это еще зависит от стиля игры команды? Хотя, именно стиль Луческу в Динамо начал менять, причем КАРДИНАЛЬНО. А травм - не стало меньше...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 12.09.2020 19:39
    +1
    Forever_young_13, 12.09.2020 19:08
    Аггтёмка - свинорыл, дуй в церковь, ставь свечки за здравие хрустальных
    Ты видно только из церкви, раз так обзываешь людей. Сейчас популярно - творить зло и потом бегать в церковь, свечки ставить.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 19:15
    0
    Динамо ,да надо чтоо то делать ,хватит травм ,,нжелаю удачи в еврооккубках или проходить аз и ппроходитть и дальше и дальше ,и пополнять кооэфицеент для страны не только шахтеру давайте и вы. !!а франкову навести порядок в голове)))))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 19:08
    -2
    Аггтёмка - свинорыл, дуй в церковь, ставь свечки за здравие хрустальных
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 19:01
    -3
    Не, днонаму нужно просто выкинуть как клюб в помойку, где им самое место.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.09.2020 19:39
    +1
    Forever_young_13, 12.09.2020 19:08
    Аггтёмка - свинорыл, дуй в церковь, ставь свечки за здравие хрустальных
    Ты видно только из церкви, раз так обзываешь людей. Сейчас популярно - творить зло и потом бегать в церковь, свечки ставить.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 12.09.2020 20:22
    0
    Похоже, тот доктор в Динамо, который дал "неправильную" таблетку Беседину, как раз и занимался нормально физ. состоянием игроков. При нем, похоже, травматичность была меньше. Хотя, все равно - достаточно часто получают повреждения. Может, это еще зависит от стиля игры команды? Хотя, именно стиль Луческу в Динамо начал менять, причем КАРДИНАЛЬНО. А травм - не стало меньше...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 19:15
    0
    Динамо ,да надо чтоо то делать ,хватит травм ,,нжелаю удачи в еврооккубках или проходить аз и ппроходитть и дальше и дальше ,и пополнять кооэфицеент для страны не только шахтеру давайте и вы. !!а франкову навести порядок в голове)))))
    Ссылка
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