Евгений ПАСТ: «Не позволили Динамо нас удивить»

32-летний голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст прокомментировал ничью своей команды в игре второго тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:0).

«Многие эксперты перед матчем почему-то безоговорочно отдавали предпочтение «Динамо». Это послужило для нас дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и дать бой киевлянам. Считаю, что нам это удалось. Мы детально изучили игру динамовцев, не позволив им нас чем-то удивить. И если в контроле мяча преимущество хозяев сомнений не вызывало, то по количеству созданных голевых моментов мы сопернику не уступили. Более того, были ближе, чтобы открыть счет, и неизвестно, как бы все закончилось.

На мой взгляд, «Десна» на ничью, как минимум, наиграла. Что касается задач на сезон, то пока что они руководством не озвучены. Но мы стремимся в каждом матче побеждать», — отметил Паст.