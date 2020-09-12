Евгений ПАСТ: «Не позволили Динамо нас удивить»

Вратарь «Десны» подвел итоги поединка с киевской командой (0:0)

  • 12.09.2020 18:35
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Евгений ПАСТ: «Не позволили Динамо нас удивить»
© УПЛ. Евгений Паст

32-летний голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст прокомментировал ничью своей команды в игре второго тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:0).

«Многие эксперты перед матчем почему-то безоговорочно отдавали предпочтение «Динамо». Это послужило для нас дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и дать бой киевлянам. Считаю, что нам это удалось. Мы детально изучили игру динамовцев, не позволив им нас чем-то удивить. И если в контроле мяча преимущество хозяев сомнений не вызывало, то по количеству созданных голевых моментов мы сопернику не уступили. Более того, были ближе, чтобы открыть счет, и неизвестно, как бы все закончилось.

На мой взгляд, «Десна» на ничью, как минимум, наиграла. Что касается задач на сезон, то пока что они руководством не озвучены. Но мы стремимся в каждом матче побеждать», — отметил Паст.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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