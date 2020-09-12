ВИДЕО. Белорусские футболисты выступили против насилия в стране

93 профессиональных белорусских футболиста, в том числе игроки молодежных и взрослой сборных записали видео, в котором призвали прекратить насилие в стране во время акций протеста, которые продолжаются в Беларуси уже больше месяца:
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Источник — YouTube
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В одном случае насилие оправдано и поддержано "мировой общественностью", в другом случае точно такое же насилие осуждено и признано токсичным той же самой "мировой общественностью".
В одном случае власть ни в чем не виновата, а виноваты только протестующие.
В другом случае только власть виновата, а протестующие ни в чем не виноваты.
При этом кто виноват, а кто нет в той или иной ситуации, определяет "мировая общественность", потому что "мировая общественность" имеет на это полномочия.
Кто решает, является женщина ведьмой или обычным человеком? Господин инквизитор.
Почему инквизитор может принимать такое решение? Потому что у него на это есть полномочия.
Кто наделил инквизитора такими особыми полномочиями? Власть в лице верховного церковного иерарха.
Казалось бы махровое средневековье давно ушло в прошлое и сейчас на дворе "развитой 21 век". Но принципиально не изменилось ничего. В том смысле, что кто виноват, а кто нет, сейчас как и тогда определяется абсолютно конъюнктурно.
Планета тотального лицемерия.
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