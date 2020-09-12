ВИДЕО. Белорусские футболисты выступили против насилия в стране

Футболисты из Беларуси борются с насилием

  • 12.09.2020 17:27
  • 692 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Белорусские футболисты выступили против насилия в стране

93 профессиональных белорусских футболиста, в том числе игроки молодежных и взрослой сборных записали видео, в котором призвали прекратить насилие в стране во время акций протеста, которые продолжаются в Беларуси уже больше месяца:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.09.2020 17:53
    -1
    Жаль, что точно таких же призывов со стороны профессиональных спортсменов не было в адрес насилия, применявшегося по отношению к протестующим в Америке.
    В одном случае насилие оправдано и поддержано "мировой общественностью", в другом случае точно такое же насилие осуждено и признано токсичным той же самой "мировой общественностью".
    В одном случае власть ни в чем не виновата, а виноваты только протестующие.
    В другом случае только власть виновата, а протестующие ни в чем не виноваты.
    При этом кто виноват, а кто нет в той или иной ситуации, определяет "мировая общественность", потому что "мировая общественность" имеет на это полномочия.
    Кто решает, является женщина ведьмой или обычным человеком? Господин инквизитор.
    Почему инквизитор может принимать такое решение? Потому что у него на это есть полномочия.
    Кто наделил инквизитора такими особыми полномочиями? Власть в лице верховного церковного иерарха.
    Казалось бы махровое средневековье давно ушло в прошлое и сейчас на дворе "развитой 21 век". Но принципиально не изменилось ничего. В том смысле, что кто виноват, а кто нет, сейчас как и тогда определяется абсолютно конъюнктурно.
    Планета тотального лицемерия.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности