Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень тяжелое поражение Днепра-1, много эмоций сейчас»

Команда уступила во 2-м туре УПЛ

  • 12.09.2020 16:55
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  • 2 комментария
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень тяжелое поражение Днепра-1, много эмоций сейчас»
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» в матче 2-го тура УПЛ проиграл «Олимпику» со счетом 1:3, что совсем не порадовало наставника Дмитрия Михайленко.

- Сейчас много эмоций. Очень тяжелое поражение. Первый тайм до 43-й минуты вообще не предвещал ничего такого. Мы контролировали игру, территорию, заходили в штрафную, к финальной трети. Возможно, не могли как следует распорядиться мячом. Очень досадным был первый мяч и красная карточка пошла вслед за ним - они полностью перевернули игру. Во втором тайме после того, как забил Хобленко, мы сократили счет. Было давление, мы пытались прессинговать, не позволять сопернику работать с мячом. Но опять-таки отличные индивидуальные действия форварда, который хорошо сыграл сегодня, привели к пенальти. Он также был, можно сказать, бестолковым, ведь игрок прошел по центру через рикошет. Это поставило финальную точку в игре.

- Красная карточка Когуту - это эмоции, ошибка игрока?

- Я не видел эпизод, но в любом случае ситуация вообще не требовала прыжка, опасной игры. Мяч был далеко от наших ворот. Нелепая красная карточка, поставила команду в тяжелое положение.

- А что по поводу других решений арбитра? Якобы одинаковые нарушения трактовались по-разному.

- Не знаю, надо смотреть. Сейчас много эмоций, говорить о правомерности действий арбитра я не буду. Ребята выполнили много работы, и план на игру выполнялся весь первый тайм. До удаления мы закрыли соперника, много создавали. Да, возможно, был брак. Хотелось бы играть острее, иметь более явные моменты. Но тем не менее, до 43-й минуты мы переигрывали соперника.

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Источник — БК Днепр

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 12.09.2020 17:20
    0
    Все понимают, что Михайленко понятия не имеет в тренерской работе, даже коментатор неоднократно говорил, что нет никакой мысли в игре, ни тактики, ни стратегии. Но непонятных владельцев клуба все устраивает, поэтому все очень плохо и будущего в такого клуба нет.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 17:06
    0
    Все динамовские физруки говорят одно и тоже, но не признают соей непрофпригодности!
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 12.09.2020 17:20
    0
    Все понимают, что Михайленко понятия не имеет в тренерской работе, даже коментатор неоднократно говорил, что нет никакой мысли в игре, ни тактики, ни стратегии. Но непонятных владельцев клуба все устраивает, поэтому все очень плохо и будущего в такого клуба нет.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 17:06
    0
    Все динамовские физруки говорят одно и тоже, но не признают соей непрофпригодности!
    Ссылка
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