Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ибрагимович всегда лидер на поле»

Легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу нынешнего лидера команды Златана Ибрагимовича:
«Если он ещё способен что-то дать команде, если у него есть мотивация, я бы пытался удержать его. В последние месяцы Златан делал то, чего мы от него ожидали: играл с умом и руководил товарищами по «Милану». Он всегда лидер на поле».
Ранее Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца следующего сезона.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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