Сергей Сидорчук вошел в гвардейский «Клуб 300»

Поединок с «Десной» (0:0) стал 300-м в карьере капитана киевлян Сергея Сидорчука. 226 встреч он отыграл за «Динамо», 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3), 29 - за национальную сборную.

186 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.