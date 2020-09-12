Сергей Сидорчук вошел в гвардейский «Клуб 300»

271 матч капитан киевлян провел на клубном уровне, 29 - за сборную

  • 12.09.2020 15:33
  • 214 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Сидорчук вошел в гвардейский «Клуб 300»
© ФК Динамо

Поединок с «Десной» (0:0) стал 300-м в карьере капитана киевлян Сергея Сидорчука. 226 встреч он отыграл за «Динамо», 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3), 29 - за национальную сборную.

186 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 15:43
    +1
    Сидорчуку вместе с Гармашем пора на выход!!! Самые высокооплачиваемые игроки, а толку с них нет!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 15:43
    +1
    Сидорчуку вместе с Гармашем пора на выход!!! Самые высокооплачиваемые игроки, а толку с них нет!!!
    Ссылка
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