ФОТО. Ингулец представил новичков команды

Новичок УПЛ «Ингулец» презентовал игроков, которые пополнили команду перед стартом нового чемпионата.
Это вратари Владимир Крынский и Артем Малыш, а также полузащитник Михаил Шишка.
В клубе ожидают подписания новых игроков, так как сейчас идут поиски футболистов атаки.
ingulec.com
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Источник — ФК Ингулец
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