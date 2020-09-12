ФОТО. Ингулец представил новичков команды

Пока их всего трое

  • 12.09.2020 15:27
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ФОТО. Ингулец представил новичков команды
© ingulec.com

Новичок УПЛ «Ингулец» презентовал игроков, которые пополнили команду перед стартом нового чемпионата.

Это вратари Владимир Крынский и Артем Малыш, а также полузащитник Михаил Шишка.

В клубе ожидают подписания новых игроков, так как сейчас идут поиски футболистов атаки.

ingulec.com

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Источник — ФК Ингулец

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