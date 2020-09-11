Ингулец просматривает игроков и нацелен на подписание форвардов

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко подтвердил, что клуб продолжает поиск новых игроков, сосредоточившись на усилении линии атаки.
«Пока преждевременно говорить о том, что мы подписываем новичков. Просматриваем футболистов - кого-то отпустили уже, кого-то пригласили. Пока трансферное окно, то будем стараться усилить состав».
«Много новичков не будет, точечная селекция. Рассматриваем в основном игроков атаки - форварды, крайние форварды», - сказал Лавриненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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