Ингулец просматривает игроков и нацелен на подписание форвардов

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко подтвердил, что клуб продолжает поиск новых игроков, сосредоточившись на усилении линии атаки.

«Пока преждевременно говорить о том, что мы подписываем новичков. Просматриваем футболистов - кого-то отпустили уже, кого-то пригласили. Пока трансферное окно, то будем стараться усилить состав».

«Много новичков не будет, точечная селекция. Рассматриваем в основном игроков атаки - форварды, крайние форварды», - сказал Лавриненко.

Ранее сообщалось, что клуб может усилиться легионерами.