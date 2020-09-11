Ингулец просматривает игроков и нацелен на подписание форвардов

О трансферной политике рассказал тренер Сергей Лавриненко

  • 11.09.2020 18:30
  • 1158 просмотров
  • 5 комментариев
Ингулец просматривает игроков и нацелен на подписание форвардов
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко подтвердил, что клуб продолжает поиск новых игроков, сосредоточившись на усилении линии атаки.

«Пока преждевременно говорить о том, что мы подписываем новичков. Просматриваем футболистов - кого-то отпустили уже, кого-то пригласили. Пока трансферное окно, то будем стараться усилить состав».

«Много новичков не будет, точечная селекция. Рассматриваем в основном игроков атаки - форварды, крайние форварды», - сказал Лавриненко.

Ранее сообщалось, что клуб может усилиться легионерами.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:50
    0
    О молодці! Так значно краще!!!
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 11.09.2020 18:42
    +3
    Наша просматриват форвард. Ваша плохой парень. Наша ваша кус-кус
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:38
    +2
    Слушай Книгу, 11.09.2020 18:36
    Сербскою
    А-а-а-а знайшли таки копі-райтера іноземця....
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 11.09.2020 18:36
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:34
    Редактори, виправить помилки в загаловку!!! "Просматріват" - це якою мовою????
    Сербскою
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:34
    +2
    Редактори, виправить помилки в загаловку!!! "Просматріват" - це якою мовою????
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 11.09.2020 18:42
    +3
    Наша просматриват форвард. Ваша плохой парень. Наша ваша кус-кус
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:38
    +2
    Слушай Книгу, 11.09.2020 18:36
    Сербскою
    А-а-а-а знайшли таки копі-райтера іноземця....
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 11.09.2020 18:36
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:34
    Редактори, виправить помилки в загаловку!!! "Просматріват" - це якою мовою????
    Сербскою
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:34
    +2
    Редактори, виправить помилки в загаловку!!! "Просматріват" - це якою мовою????
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:50
    0
    О молодці! Так значно краще!!!
    Ссылка
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