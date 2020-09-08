Ингулец планирует подписать трех легионеров

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о работе новичка УПЛ на трансферном рынке:

«На минувшей неделе мы подписали контракт только с воспитанником галицкого футбола Михаилом Шишкой, который в последнее время выступал за грузинские клубы. Но селекционная работа еще в разгаре: в ближайшие дни ждем приезда сразу трех легионеров».

Ранее «Ингулец» сыграл вничью 2:2 с «Днепром-1» в контрольном матче.