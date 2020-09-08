Ингулец планирует подписать трех легионеров

Об этом сообщил президент клуба Александр Поворознюк

  • 08.09.2020 23:35
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
Ингулец планирует подписать трех легионеров
© Футбол 1/2/3. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о работе новичка УПЛ на трансферном рынке:

«На минувшей неделе мы подписали контракт только с воспитанником галицкого футбола Михаилом Шишкой, который в последнее время выступал за грузинские клубы. Но селекционная работа еще в разгаре: в ближайшие дни ждем приезда сразу трех легионеров».

Ранее «Ингулец» сыграл вничью 2:2 с «Днепром-1» в контрольном матче.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 08.09.2020 23:40
    +1
    maxno, 08.09.2020 23:37
    не хилая команда будет!!!!!!!!!!!1
    Да! Таджики усилят...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 23:37
    +1
    не хилая команда будет!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 08.09.2020 23:40
    +1
    maxno, 08.09.2020 23:37
    не хилая команда будет!!!!!!!!!!!1
    Да! Таджики усилят...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.09.2020 23:37
    +1
    не хилая команда будет!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности