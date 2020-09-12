Наставник Ингульца: «Пауза, связанная с играми сборной, была полезной»

Сергей Лавриненко – о подготовке к матчу с «Ворсклой»

  • 12.09.2020 14:27
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Наставник Ингульца: «Пауза, связанная с играми сборной, была полезной»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к матчу против «Ворсклы» в рамках второго тура Премьер-лиги. Клуб из Петрового подходит к поединку с полной серьезностью, осознавая его трудность.

«Для нас пауза, связанная с играми сборной, была полезной. Мы провели хорошую подготовку, сыграли два спарринга – с Зарей и Днепром-1. Акцент делался на функциональной и тактической подготовке. Не конкретно к ближайшей игре, а в целом к Премьер-лиге. Мы понимаем, что здесь со всеми соперниками нам будет очень сложно. К каждой игре нужно подходить серьезно», – сказал Лавриненко.

Отметим, что матч между «Ворсклой» и «Ингульцом» состоится завтра, 13 сентября. Начало поединка – в 19:30.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» просматривает игроков и нацелен на подписание форвардов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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