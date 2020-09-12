Иван ЗОТЬКО: «Соскучились по матчам, слишком большие паузы»

Защитник донецкого «Олимпика» Иван Зотько поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Мы сыграли три контрольных матча, два из них проиграли, выиграли последний. Настроение хорошее на эту игру. Соскучились по поединкам, слишком большие паузы. Но, я думаю, что мы готовы к этому матчу.

Моя новая прическа? Пришел к своему парикмахеру, постригся как обычно, но, думаю, эксперименты не помешают в жизни. На фарт ли? Увидим в субботу», - сказал Зотько.

Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится 12 августа. Начало поединка – в 14:00.